Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi
Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin resmi internet sitesinde, Mbaye Diagne'nin lisansının yurt dışına çıkış tarihi ve ülkesi yer aldı.
Mbaye Diagne'nin İngiltere'nin West Bromwich Albion takımına transferi bir süredir gündemdeydi.
Etiketler: Galatasaray TFF
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