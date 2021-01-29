Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'a 4 milyon euroluk müjde
UEFA, Trabzonspor'un "bir suçtan iki ceza olmaz" şeklindeki itirazını kabul etti. Bordo-mavili kulübün kasasına 4 milyon euro girecek.
UEFA daha önce aldığı karar ile Trabzonspor'a hem Avrupa kupalarından men, hem de gelirlerin yüzde 50’sine el koyma cezası vermişti.
Kararın gerekçesi olarak, 2016 yılında UEFA ile imzalanan ve 2018 yılına kadar olan süreci kapsayan dönemde finansal kriterlere uyma sözünü yerine getirmemesi gösterilmişti.
UEFA, Trabzonspor yönetiminin, aynı suça iki defa ceza verilemeyeceği yönündeki itirazını haklı buldu.
Böylece, Trabzonspor'a faiziyle birlikte yaklaşık 4 milyon euroluk hak edişi iade kararı alındı. Ödemenin ilk bölümü mayıs ayında yapılacak.
Etiketler: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi
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