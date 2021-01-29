Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.
Kulüp Başkanı Ali Çetin yaptığı açıklamada, Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini, geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile görüştüklerini kaydetti.
Kutlu ile anlaşma sağlandığını bildiren Çetin, sözleşmenin bugün imzalanması için çalıştıklarını belirtti.
Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.
Etiketler: Denizlispor Süper Lig
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