Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezon 24-25 Nisan'da Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil ESOK Rally ve Klasik Otomobil Kulübünün organize edeceği Mercedes Benz Bahar Rallisi'yle başlayacak.

Sezon 11-12 Aralık'ta Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 7. ayak yarışı ve Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali'yle sona erecek.

2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nda 10 karting, 7 ralli, 7 offroad, 7 tırmanma, 6 pist, 4 klasik otomobil, 3 drift ve 1 rallikros şampiyonası finali olmak üzere toplam 8 ayrı branşta 45 adet ulusal yarış organize edilecek.