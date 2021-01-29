Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Güray, Djilobodji, Tosca, Kana-Bıyık, Maxim, Jefferson, Vetrih, Dicko, Kenan.

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Babel.

6 futbolcu kadroda yer alamayacak

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Mbaye Diagne kadrodaki yerini alacak.

Takımla dün ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Henry Onyekuru'nun da kadroda yer alması bekleniyor.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.