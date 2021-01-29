Clippers kazanmaya devam ediyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde, Los Angeles Clippers, deplasmanda Miami Heat'i 109-105 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 4 maçla devam edildi. Şampiyonluk adaylarından Clippers, bir ara 18 sayı geriye düştüğü Heat karşısında 109-105 kazanarak 14. galibiyetini aldı.
Yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'tan yoksun çıktığı maçta Clippers adına Nicolas Batum 18, Lou Williams 17, Reggie Jackson 16 sayı kaydetti.
Heat'te Tyler Herro'nun 19, Gabe Vincent'ın 18, Bam Adebayo'nun 16 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi.
Pistons, Lakers'ı geçti
Detroit Pistons, son şampiyon Los Angeles Lakers'ı ağırladığı mücadeleyi 107-92 kazandı.
Bu sezon 5. galibiyetine ulaşan Pistons'ta Blake Griffin 23, Wayne Ellington 20 sayı attı.
Anthony Davis'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta LeBron James ve Kyle Kuzma'nın 22'şer sayısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.
Sonuçlar
Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 104-101
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-92
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 105-109
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 114-93
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