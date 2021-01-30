Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 04:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci teklifi
Milli futbolcunun transferi nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasındaki görüşmede sarı lacivertlilerin, İrfan Can Kahveci için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasındaki görüşmede, sarı lacivertlilerin İrfan Can Kahveci için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe milli futbolcu için Medipol Başakşehir'e; bir miktar paranın yanında, şu anda lacivert turunculu ekibin formasıni giyen Deniz Türüç'ün bonservisini, İrfan Can'ın sonraki satışından yüzde 20 pay ve şampiyonluk gelmesi halinde başarı bonusu ödemeyi teklif etti.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri Süper Lig Medipol Başakşehir
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