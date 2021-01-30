Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasındaki görüşmede, sarı lacivertlilerin İrfan Can Kahveci için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe milli futbolcu için Medipol Başakşehir'e; bir miktar paranın yanında, şu anda lacivert turunculu ekibin formasıni giyen Deniz Türüç'ün bonservisini, İrfan Can'ın sonraki satışından yüzde 20 pay ve şampiyonluk gelmesi halinde başarı bonusu ödemeyi teklif etti.