Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Beşiktaş, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı.
Milli golcünün transferi için Everton kulübüyle her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, resmi imzaların atılmasıyla birlikte oyuncuyu İstanbul'a getirecek.
Kiralık forma giyecek
29 yaşındaki milli forvet, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek.
Resmi imzaların atılmasının ardından kısa bir sonra Cenk Tosun'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri Süper Lig
Sıradaki Haber
Hatayspor'dan Başakşehir'e ağır darbe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz