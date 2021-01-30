Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Club Brugge, Nabil Dirar'ı kadrosuna kattı
[Fotoğraf: Twitter/@ClubBrugge]
Club Brugge, Fenerbahçe'nin Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı transfer etti.
Fenerbahçe'de sezon başından beri kadroya alınmayan 34 yaşındaki futbolcu, 2008'den 2012'ye kadar forma giydiği Club Brugge ile anlaştı.
Club Brugge, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dirar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin 2017 yazında Monaco'dan transfer ettiği Faslı milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 89 maça çıktı ve 8 gol attı.
Welkom Nabil Dirar & Tahith Chong!— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 30, 2021
Club heeft een princiepsakkoord met beide spelers!
MEER | https://t.co/0J3ZpuALIt pic.twitter.com/4jqDOx7ynY
Etiketler: Transfer Haberleri
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