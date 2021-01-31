Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun acı günü
[Fotoğraf: AA]
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun 86 yaşındaki babası Necip Kutlu yaşamını yitirdi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necip Kutlu'nun vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirildi. Hakan Kutlu ve ailesine başsağlığı dilendi.
Kutlu'nun bugün Denizli'de oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı, daha sonra babasının cenazesine katılmak üzere Ankara'ya hareket edeceği ifade edildi.
Necip Kutlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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