Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Tyler Boyd Sivasspor'a gidiyor
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Tyler Boyd, Demir Grup Sivasspor ile anlaştı.
26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş forması ile ligde 4 maça çıkan Birleşik Amerikalı oyuncu, 1 gol kaydetti.
Boyd, şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa ligi ön eleme maçlarında da forma giymişti.
Kulüp kariyerinde 193 maçta 42 gol atan Boyd, milli takımda da 10 maçta 2 kez fileleri sarstı.
Etiketler: Sivasspor Beşiktaş Transfer Haberleri
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