Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

"Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum"

Kaplan, kötü bir gidişatın olduğunu aktardı.

"Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum."

Gençlerbirliği Kulübü istifayı kabul etti

Süper Lig'in 22'nci haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi.

"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kaplan ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz."