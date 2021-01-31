Siyah beyazlılar, Fransız futbolcuya 1 buçuk yıllık alacaklarının yarısını ödeyecek. 2019 yılında PSV Eındhoven'dan transfer edilen Mirin, Beşiktaş'ta 14 maçta süre aldı.

Bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 kez sarı kart gördü.

Fransız oyuncu, geçen sezonu kiralık olarak Toulouse'da geçirmişti.