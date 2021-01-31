Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini feshetti.
Siyah beyazlılar, Fransız futbolcuya 1 buçuk yıllık alacaklarının yarısını ödeyecek. 2019 yılında PSV Eındhoven'dan transfer edilen Mirin, Beşiktaş'ta 14 maçta süre aldı.
Bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 kez sarı kart gördü.
Fransız oyuncu, geçen sezonu kiralık olarak Toulouse'da geçirmişti.
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