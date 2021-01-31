Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı milli futbolcu Cenk Tosun’u İstanbul’a getirecek insanı havacılık şirketine ait özel bir uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün TSİ 17.15’te havalanacak.

TSİ ile 21.00'de Liverpool Havalimanı’ndan kalkacak özel uçak, Cenk Tosun ve ailesini alarak gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak.

29 yaşındaki futbolcu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 hafta karantinada kalacak.

Milli forvet, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. Siyah beyazlı kulüp Everton'a kiralama bedeli ödemezken, Cenk Tosun'un maaşını ise Beşiktaş yüklenecek.

Tecrübeli futbolcu, sakatlıklarla boğuştuğu 2020-2021 sezonunda Everton adına 7 maça çıkarken 1 kez de fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı