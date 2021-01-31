Trabzonspor'a üç puanı getiren golleri 44. dakikada kendi kalesine Francisco Montero ve 63. dakikada Vitor Hugo ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ın tek golünü 29. dakikada Aboubakar kaydetti.

77. dakikada Dorukhan Toköz rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan Abdullah Avcı'nın öğrencileri 36 puana yükseldi.

Ligde 9 hafta sonra kaybeden Beşiktaş 44 puanda kaldı ve liderliği Fenerbahçe'ye devretti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada De Souza'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan Çakır'ın kontrol etmekte zorlandığı meşin yuvarlak kornere çıktı.

17. dakikada kendi yarı sahasında sol çizginin hemen yanında Montero'dan sıyrılarak Beşiktaş ceza sahasına yönelen Djaniny'nin şık pasında topla buluşan Baker, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda, Ersin Destanoğlu topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

23. dakikada Rosier'in pasında Ghezzal, ceza sahası dışında meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Larin'in kafayla kaleye doğru yönlendirdiği topa, kaleci Uğurcan Çakır son anda müdahale etti.

GOL - 29. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Aboubakar ceza sahası içinde kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ın çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

[Fotoğraf: AA]

36. dakikada Rosier sağ taraftan topu yerden ortaladı. Arka direkteki Larin, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üstünde topun ağlarla buluşmasını engelledi.

42. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu önledi.

GOL - 44. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak önce Vida'ya sonra da Montero'ya çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 63. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi. 1-2

KIRMIZI KART - 77. dakikada Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yaptığı faul sonrası hakem direkt kırmızı kartını gösteriyor.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 14 Fabrice N'Sakala), Francisco Montero, Domagoj Vida, Valentin Rosier, Josef de Souza, Cyle Larin, Bernard Mensah (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Atiba Hutchinson (Dk. 77 Adem Ljajic), Rachid Ghezzal (Dk. 64 Kevin N'Koudou), Vincent Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon Rodrigues Xavier, Vitor Hugo, Edgar Ie, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak (Dk. 3 Lewis Baker), Berat Özdemir (Dk. 62 Tasos Bakasetas), Flavio Medeiros da Silva, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny.

Goller: Dk. 29 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 44 Montero (Kendi kalesine), Dk. 63 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Rosier (Beşiktaş), Dk. 40 Ekuban, Dk. 45+2 Edgar Ie (Trabzonspor)

Kırımızı kart: Dk. 77 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)