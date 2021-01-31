Erteleme maçını Alanyaspor kazandı
Süper Lig'de dün yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen maçta Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan dün oynanan mücadele yağmur nedeniyle bugüne ertelenmişti. 19. dakikada şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan mücadele bugün kaldığı yerden devam etti.
Mücadelenin 14. dakikasında Fatih Aksoy, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirmişti.
Bugün kaldığı yerden devam eden maçın 45. dakikasında Davidson farkı ikiye çıkardı. 60. dakikada Babacar takımının 3. golünü kaydetti.
Sivasspor'un tek golünü penaltıdan Max Gradel attı.
Alanyaspor bu galibiyetle 37 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını, ceza sahası içinde kaleci Samassa uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu Fatih Aksoy, yere düşmeden tek vuruşla filelerle buluşturdu. 1-0
19. dakikada Hakem Zorbay Küçük, elverişsiz hava şartları nedeniyle karşılaşmayı durdurdu. Ertelenen Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, bugün 16.00'da 19. dakikada başladı.
34. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına Appindangoye'nin gönderdiği topa Gradel hareketlendi. Kaleci Marafona çıkarak son anda rakibinin ayağından topu almayı başardı
40. dakikada sol kanattan ceza sahsı içine giren Babacar, yerden pasını Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden Berkan Kutlu'ya çıkardı. Berkan Kutlu'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top direğin yanından dışarı çıktı.
GOL - 45+2. dakikada Alanyaspor'un soldan geliştirdiği atakta Davidson sol çaprazdan ceza sahasına girerek, şutunu çekti. Caner Osmanpaşa'ya çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu. 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
52. dakikada sol kanttan kullanılan serbest vuruşta Salih Uçan topu ceza sahasına ortaladı. Caulker'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
GOL - 60. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta alanda gelişen atakta Salih Uçan'ın pasına hareketlenen Babacar'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, top ağlarla buluştu. 3-0.
66. dakikada gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın, karambol sonrası önüne gelen topla ceza yayına kadar girerek şutunu çekerken, kaleci Morafona meşin yuvarlağı çıkardı.
70. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in soldan ceza sahasına ortası sonrası arka direkte Kayode'nin vuruşunda, kaleci Marafona topu çeldi. Dönen topu Yatabere tamamlamak istedi ancak Marafona tehlikeyi önledi.
87. dakikadaki Sivasspor atağında Alanyaspor ceza sahasına soldan giren Gradel, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi ancak hakem Zorbay Küçük, ihlal olduğu gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı.
GOL - 90. dakikada Sivasspor penaltıdan golü buldu. Topun başına ikinci kez geçen Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.
90+3. dakikada Sivasspor'dan Gradel, serbest atışta topu ceza sahasına ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ancak VAR kararıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdağan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 86 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 78 Kadzior), Berkan Kutlu (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Davidson, Babacar (Dk. 71 Bareiro)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye (Dk. 68 Camara), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 54 Felix), Yatabare, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Gradel, Kayode (Dk. 81 Ninga)
Goller: Dk. 14 Fatih Aksoy, Dk. 45+2 Davidson, Dk. 60 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Siopis, Dk. 82 Caulker (Aytemiz Alanayspor), Dk. 39 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)
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