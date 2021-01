Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi 41. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Muris Mesanovic'in attığı gollerle yendi.

Göztepe'nin tek golünü ise 69. dakikada Marko Mihojevic kaydetti.

Ligde 7 maç sonra kazanan Yukatel Denizlispor 17 puana yükseldi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da üç puan çıkartamayan Göztepe 25 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Berkan Emir'in şutunda, top yandan auta gitti.

7. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasında ceza sahası dışında Sagal'ın kaleye göndermek istediği top, auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın verdiği pasta topla buluşan Rodallega'nın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.

GOL - 41. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın güzel pasında ceza sahası içindeki Recep Niyaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Yukatel Denizlisporlu Sagal'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

55. dakikada Göztepeli Zuly, Yukatel Denizlispor ceza sahasının dışından kaleye şut çekti. Ev sahibi takımın kalecisi Cenk Gönen, topu kornere çeldi.

GOL - 69. dakikada İzmir temsilcisi beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1.

GOL - 79. dakikada Denizlispor yeniden öne geçti. Mustafa Yumlu'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in şutunda, top ağlarla buluştu. 2-1.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş (Dk. 76 Ahmad Yasin), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 89 Diskured), Mesanovic (Dk. 89 Sacko), Sagal (Dk. 66 Bakalorz), Rodallega

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Dk. 46 Esiti), Nwobodo (Dk. 89 Napoleoni), Zulj (Dk. 80 Ideye), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Diabate), Ndiaye

Goller: Dk. 41 Recep Niyaz, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Sakıb Aytaç, Dk. 54 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 23 Nwobodo (Göztepe)

Gökmen Barış: Kazanmamız gereken bir maçtı

Yukatel Denizlispor'un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri ilk maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Barış, galibiyetin önemine değindi.

"Bizim için çok önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir sonuç da düşünmedik. Oyuncularımız sahada ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kaliteli, iyi ve karakterli bir oyuncu topluluğumuz var. Zaman geçtikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu galibiyet camiamız ve taraftarımıza hayırlı olsun."

Ünal Karaman: Çalışarak üzerine gideceğiz inşallah

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Karaman, oynanan her oyun, alınan her sonuç ve sahada gösterilen her duruşun geleceğe daha net ve daha güvenli bakmalarına vesile olacağını dile getirdi.

"Transfer döneminin kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Elimizdeki mevcut kadromuz bu. Bu mevcut kadromuz içindeki oyuncu grubunun yeteneklerini tabii ki önemsiyoruz. Bu formayı giyiyorlarsa çok kıymetli ve değerli oyuncular."

Karaman, var olan pozisyonu, yeteneklerini ve potansiyeli biraz daha gerçekçi ve vakit kaybetmeden farkına vararak ortaya koymaları gerektiğini anlattı.

Ünal Karaman, Göztepe'nin güçlü bir camia olduğunu kaydetti.

"Bu camiada hiç kimsenin, ben de dahil, iş olsun diye vakit geçirmek gibi beklentisi, tavrı ve duruşu olamaz. Mağlup olduk. Biz önümüze bakarak çalışmaya devam edeceğiz ve gayret göstereceğiz. Şu bize gösteriyor ki şu ana kadar yapmış olduklarımız bizim için çok doğru bir duruş ve tavır değil. Biraz daha üzerine giderek, üzerine koymamız gerekiyor. Onun için arkadaşlarımızdan biraz daha özveri bekleyeceğiz. Bizi seven ve gönül veren insanlara güzel sonuçlar ve oyunlar yaşatmaya çalışacağız. Koskoca bir ilk yarı bizim için boşa geçti. Bu kabul edilebilir bir tavır değil. Çalışarak üzerine gideceğiz inşallah."