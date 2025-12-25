Puslu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2025 13:58

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda Filistinli bir sivil yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bir grup vatandaşı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail'in İHA'lı saldırısında Sami Ahmed Ebu Derda isimli Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Hamas'la sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerini hava saldırılarıyla bombalamıştı.

Hastane kaynakları da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Gazze'nin Cibaliya bölgesinde biri kadın 2 Filistinli sivilin yaralandığını bildirmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:04
California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi
14:04
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
13:58
Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım
13:52
Erkek grubunun rezervasyonunu reddeden işletmeye "ayrımcılık" cezası
14:01
Bakan Kacır: Türkiye'mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ