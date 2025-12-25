California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

California'da etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınaların sel ve heyelan riskini artırdığını belirten Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamur kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Newsom, California'nın şiddetli kış fırtınasının etkisi altına girmesinin beklendiğini belirterek, acil durum müdahale ekiplerinin önceden konuşlandırılması talimatını verdi.

California eyaletinin kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde evler ve yollar sular altında kalmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti.