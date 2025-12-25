Puslu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2025 14:03

California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi
[Fotograf: AP]

California Valisi Gavin Newsom, eyalette son günlerde etkili olan yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

California'da etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınaların sel ve heyelan riskini artırdığını belirten Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangının ardından zarar gören alanların şiddetli yağış, çamur kaymaları ve moloz akışı tehdidiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Newsom, California'nın şiddetli kış fırtınasının etkisi altına girmesinin beklendiğini belirterek, acil durum müdahale ekiplerinin önceden konuşlandırılması talimatını verdi.

California eyaletinin kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde evler ve yollar sular altında kalmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:04
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
14:00
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
13:58
Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım
13:52
Erkek grubunun rezervasyonunu reddeden işletmeye "ayrımcılık" cezası
14:01
Bakan Kacır: Türkiye'mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ