Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdü. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Gökhan Gönül topla çalışmalara başladı

Uzun süreli sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün topla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan bir diğer isim Ferdi Kadıoğlu'nun ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Marcel Tisserand'ın tedavisine devam edilirken, Sinan Gümüş'ün sahada koşulara başladı. Sadık Çiftpınar'ın ise bireysel koşu çalışması uyguladı.

Mesut Özil dinlendi

Son günlerde yüklenme antrenmanları uygulanan Mesut Özil'in ise günü dinlenmeyle geçirdi.

Fenerbahçe, 1 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 15.00'te Hatay'a hareket edecek.

Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe Kulübü Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde sürpriz kutlama nedeniyle Selçuk Şahin, teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti.