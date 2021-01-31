Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivert takım, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren maden işçilerinin isimlerini yaşatmak amacıyla taraftar forması hazırladı.

Formanın tanıtımı için oluşturulan klipte, faciada hayatını kaybeden bir madencinin evinden son kez çıkması, çocuklarının evinin önünde kırmızı-lacivert formayla futbol oynaması ve o döneme ait arşiv görüntüleri yer alıyor.

Klip, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.