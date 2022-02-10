Etap sonrasındaki basın toplantısında konuşan Gazprom Rusvelo takımından Malucelli, Türkiye'ye iyi şeyler yapma umudu ile geldiklerini dile getirdi.

"Rüzgardan dolayı oldukça gergin bir etap oldu"

Malucelli, ilk günkü etabı kazanmanın hedefleri arasında olduğunu belirterek, "Rüzgardan dolayı oldukça gergin bir etap oldu. Özellikle son 15 kilometrede takım arkadaşlarım çok iyi çalıştı. Onlara teşekkür etmeliyim. Çünkü son 200 metreye beni en önde taşımayı başardılar. Finişte Jakup Marek Mareczko beni geçmek üzereydi ama son anda çizgiye ben ulaştım. Biraz şanslıydım" dedi.

"2021 benim için zorlu bir yıldı"

Geçen sene yeni tip koronavirüs (COVID-19) geçirdiği için temkinli olduğunu dile getiren Malucelli, "2021 benim için zorlu bir yıldı. Ancak bu sene öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Takımımla iki başarılı kamp yaptık ve sonra tekrar COVID-19'a yakalanmamak için bir süre evden dahi çıkmadım" diye konuştu.

Takım halinde önlerinde başarılı bir sürecin olduğunu bildiklerini aktaran Malucelli, son dönemlerde yaptığı tırmanma çalışmalarına ara verip, tekrar sprinte odaklandığını ve bu çalışmaların meyvesini topladığını vurguladı.

Malucelli, yarın gerçekleştirilecek 111 kilometrelik Antalya-Kemer-Antalya etabında, genel klasman liderine verilen magenta mayoyu taşıyacak.