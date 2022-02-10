TFF'nin açıklamasına göre, son 16 turunda Fenerbahçe ile yapılan maçta oyundan atılan Uğur Demirok, kural dışı hareket, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Fatih Kurucuk da sportmenliğe aykırı hareket ile hakaret ihlallerinden tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Yine kupada Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören Spor Toto 1. Lig temsilcisi Royal Hastanesi Bandırmaspor'un savunma oyuncusu Lokman Gör de kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak disipline verildi.