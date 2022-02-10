Side Antik Kenti'nden başlayan ilk etapta bisikletçiler, 144,5 kilometre pedal çevirerek, Manavgat, Belek, Perge ve Antalya Havalimanı'ndan geçip, Muratpaşa'ya vardı.

Yarışta finişe 400 metre kala bir kaza meydana gelirken, ilk etabı 3 saat 24 dakika 27 saniye ile Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli kazandı.

[Fotoğraf: AA]

İkinciliği Alpecin Fenix takımından Jakub Mareczko elde ederken, üçüncü Bingo Alpauwels takımından Karl Patrick Luuk oldu.

İlk üç sıraya giren sporculara ödüllerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Turda yarın 111 kilometrelik Antalya-Kemer-Antalya etabı geçilecek.

[Fotoğraf: AA]

Matteo Malucelli: Biraz şanslıydım

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Side-Antalya etabını kazanan Matteo Malucelli, finişte şanslı olduğunu söyledi.

Etap sonrasındaki basın toplantısında konuşan Gazprom Rusvelo takımından Malucelli, Türkiye'ye iyi şeyler yapma umudu ile geldiklerini dile getirdi.

Malucelli, ilk günkü etabı kazanmanın hedefleri arasında olduğunu belirtti.

"Rüzgardan dolayı oldukça gergin bir etap oldu. Özellikle son 15 kilometrede takım arkadaşlarım çok iyi çalıştı. Onlara teşekkür etmeliyim. Çünkü son 200 metreye beni en önde taşımayı başardılar. Finişte Jakup Marek Mareczko beni geçmek üzereydi ama son anda çizgiye ben ulaştım. Biraz şanslıydım."

[Fotoğraf: AA]

Malucelli, geçen sene koronavirüs) geçirdiği için temkinli olduğunu dile getirdi.

"2021 benim için zorlu bir yıldı. Ancak bu sene öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Takımımla iki başarılı kamp yaptık ve sonra tekrar COVID-19'a yakalanmamak için bir süre evden dahi çıkmadım."

Takım halinde önlerinde başarılı bir sürecin olduğunu bildiklerini aktaran Malucelli, son dönemlerde yaptığı tırmanma çalışmalarına ara verip, tekrar sprinte odaklandığını ve bu çalışmaların meyvesini topladığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Malucelli, yarın gerçekleştirilecek 111 kilometrelik Antalya-Kemer-Antalya etabında, genel klasman liderine verilen magenta mayoyu taşıyacak.