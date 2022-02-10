Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Cem İlkel Hindistan'da çeyrek finalde
Milli tenisçi Cem İlkel, Hindistan'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Bengaluru Open'da, tek erkekler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikinci turda Rus Evgeny Donskoy'u 2-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Cem İlkel, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli tenisçi, çeyrek finalde yarın Fransız Alexandre Müller ile karşılaşacak.
Aynı turnuvada mücadele eden bir diğer milli sporcu Altuğ Çelikbilek ise ikinci turda Belçikalı Kimmer Coppejans'a yenilerek elendi.
Cem İlkel Hindistan'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Bengaluru Open'da ???????? Evgeny Donskoy'u 2-6, 6-3, 7-5 yenerek çeyrek finale yükseldi— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) February 10, 2022
: @KarnatakaTennis pic.twitter.com/hQRofuErso
Etiketler: Hindistan
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