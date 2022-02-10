Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pemra Özgen veda etti
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Pemra Özgen, W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası çeyrek finalinde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşılaştı.
Müsabakayı 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 16 yaşındaki Gatenby, yarı finale yükseldi.
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