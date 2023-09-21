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Spor
AA 21.09.2023 16:30

Anadolu Efes'te yeni kaptanlar belli oldu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda yeni kaptanlar Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois oldu.

Anadolu Efes'te yeni kaptanlar belli oldu
[Fotograf: AA]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesi A takım kaptanları belirlendi.

Sezon öncesinde takımın başına geçen başantrenör Erdem Can, kaptanlık görevini Anadolu Efes ile iki THY Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazanan Shane Larkin'e verdi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Rodrigue Beaubois ise ikinci kaptan olarak seçildi.


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