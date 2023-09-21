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Spor
AA 21.09.2023 16:25

Milli para tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Milli para tekvandocular, Meksika'da düzenlenen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak. Organizasyonda Türkiye adına 6'sı kadın 12 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli para tekvandocular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Veracruz şehrinde 22-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Dünya Tekvondo Federasyonu (WT) tarafından gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi, 6'şar kadın ve erkek olmak üzere 12 sporcu temsil edecek.

İlk gün para poomsae müsabakalarının yapılacağı şampiyonada K44 kategorisinde mücadele edecek milli para tekvandocular şu isimlerden oluşuyor:

​​​​​​​Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Lütfiye Özdağ (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (80 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo).

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