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Spor
AA 21.09.2023 14:51

PSG Kulübü Ankara ve Sivas’taki futbol akademisi açtı

Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, Ankara ve Sivas’taki futbol akademilerinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

PSG Kulübü Ankara ve Sivas’taki futbol akademisi açtı

PSG Akademi Türkiye'nin Ankara ve Sivas'taki yeni akademilerinin açılışı, kulübün antrenörlerinden Benjamin Scott Houri'nin de katılımıyla yapıldı.

Ankara ve Sivas'ta 1250 sporcu eğitim alacak

İki lokasyonda daha hayata geçirilmesi planlanan Ankara'daki akademilerde toplamda 750, Sivas'taki akademide ise 500'e yakın sporcunun eğitim alması bekleniyor.

Ankara ve Sivas'ın yanı sıra İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da faaliyet gösteren PSG akademilerinde 3-19 yaşlarında 2 bin 500'den fazla sporcu eğitim görüyor.

Futbola yeni başlayanlar için geliştirilmiş bir yıldız adayları programı olan PSG Akademi Türkiye, Fransız ve Türk antrenörler yönetiminde yılın 11 ayı oyuncuların doğal gelişimini artırmak ve genç futbolcu adaylarının hayallerini gerçekleştirmek için futbolun temellerini eğlenceli ve kişisel programlarla sunuyor. PSG Kulübünün uzmanları tarafından hazırlanarak tüm yaş gruplarında küresel ölçekte aynı anda uygulanan söz konusu programlar, sporcuların uzun vadede teknik, taktik, fiziksel, mental ve bilişsel düşünme yetisini geliştirmeye odaklı gerçekleştiriliyor.

Bu arada yetenekli sporcular, PSG tarafından her yıl düzenlenen özel bir turnuvaya katılma şansı da buluyor.

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