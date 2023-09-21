Galatasaray’ın Kopenhag beraberliği Süper Lig’deki 11 galibiyete eşdeğer

Avrupa’da Devler Ligi’ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin avroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

Süper Lig’de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

Böylece Galatasaray, Süper Lig’de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag’ı yenseydi yaklaşık 81 milyon lira kazanacaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon avro, güncel kurdan karşılığı ise 81 milyon lira.

Bu meblağ, Süper Lig’de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33 kazanmasıyla alacağı prime denk geliyor.

Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki toplam kazancı an itibarıyla 27,16 milyon euro

Kopenhag beraberliğiyle 930 bin avroluk gelir elde eden "Cim-Bom"un, Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam kazancı 27,16 milyon avroya ulaştı.

Galatasaray, Devler Ligi’nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

Gruptan çıkma ödülü 9,6 milyon euro

Galatasaray, Devler Ligi’nde Kopenhag’ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih’le tur mücadelesi verecek.

"Cim-Bom" şayet grupta ilk 2’de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon avro daha kazanabilecek.

UEFA’nın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde dağıtacağı para ödülü miktarları şöyle: