Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası Malezya'da gerçekleştirilecek

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 23 Eylül-7 Ekim tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek.

İşitme engelli kadın ve erkek milli futbol takımları şampiyonaya katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Şampiyonaya erkeklerde 19, kadınlarda ise 5 ülke katılacak. Tarihinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan İşitme Engelli Erkek Futbol Milli Takımı, organizasyonun favorileri arasında yer alıyor.

Federasyon Başkanı Kerim Vural, organizasyonla ilgili görüşlerine yer verildi.

"Milli takımlarımız 5 hazırlık kampı yaparak şampiyonaya tüm güçleri ile hazırlandı. İnanıyoruz ki erkek futbol milli takımımız dünya şampiyonluğu unvanını koruyarak ülkemizi Malezya'da en iyi şekilde temsil edip başarılarına başarı ekleyecekler. Yine emeklerinden hiç şüphe etmediğim kadın futbol milli takımımız da Malezya'dan tarihte görülmemiş bir başarı ile dönecek. Sporcularımıza, antrenörlerimize güvenim tamdır. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize başarılar diliyorum."

Şampiyonaya katılacak İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı'nda şu oyuncular yer alıyor:

Kardelen Duran, Büşra Doğruyol, Bahar Yalçın Çevikalp, Ayşenur Çankaya, Berna Çekiç, Elif Ömür, Esra Salehein, Havane Dilbe, İrem Fatma Kara, Merve Örücü, Özlem Aktaş, Raziye Yeşilyurt, Sevdenur Semiz, Şeydanur Kuzu, Zeynep Erdoğan, Sümeyra Yıldız, Müslüme Develi, Berfin Demir, Ecrin Köse.

İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı'nda ise oyuncular bulunuyor:

Ersin Mert, Serhat Başaran, Mete Kılıç, Muhammed Talha Çalışır, Emre Şahin, Mahmut Aktaş, Murat Bek, Yusuf Ataş, Eşref Metin Su, Murat Şimşek, Zeynel Doruk Uçar, Özer Batur, Fırat Kaya, Göktuğ Altay, Recep Arınç Orta, Ahmet Ergin, İmamettin Sünmez, Zübeyir Nalbant, Mahmut Şahin, Emirhan Doğan, Musa Bulut.