Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.09.2023 15:18

Bakan Osman Aşkın Bak İstanbul Gençlik Oyunları Lansmanı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik Oyunları Lansmanı'na katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak İstanbul Gençlik Oyunları Lansmanı'na katıldı

Başakşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen programda, Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve davetliler yer aldı.

"Bu yılki hedef 200 bin gence ulaşmak"

Programda konuşan Bakan Bak, İstanbul Gençlik Oyunları'nın destekçisi olarak daha da büyümesini arzu ettiğini belirtti.

"Başlangıcından bu yana büyüyen ve gelişen bu projenin her zaman yanındayız. Bu proje gençlerimizin dayanışmasını, iletişimini, çevreye olan duyarlılıklarını ve sorumluklarını artırıyor. Burada güzel bir enerji var. İstanbul Gençlik Oyunları’na geçen yıl 155 bin genç katılım sağladı. Bu güçlü bir organizasyon olduğu anlamına geliyor. Bu yılki hedef 200 bin gence ulaşmak."

"Avrupa’nın en genç tesislerine sahibiz"

Bakan Bak, bütün tesislerin gençlerin hizmetinde olduğunu vurguladı.

"Biz gençlerimizin emrindeyiz. Her zaman onların yanındayız. Türkiye genç nüfusa sahip güçlü bir ülke. Gençlik ve spor olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Sporun ve gençlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen birisi. Gençlerimiz sporu çok seviyor ve sporla iç içe. Spor ve tesis altyapımız çok güçlü. Avrupa’nın en genç tesislerine sahibiz. Bu da bizi ön plana çıkarıyor."

"Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için her zaman emrinizdeyiz"

Bakan Bak, bakanlık olarak Türkiye genelinde belediyelerle beraber spor tesisleri açtıklarını dile getirdi.

"Ailelerimiz gençlerimizi spor tesislerine getirmeli. Bütün spor tesisleri gençlerimizin emrinde. Altyapımız buna hazır. Bakanlık olarak en büyük hedefimiz bağımlılıkla, uyuşturucuyla mücadele. İşte burada en önemli unsur spor. Özellikle okullardaki sporun yayılması için valiliğimiz, belediyelerimiz, yetkililerimiz yoğun mesai harcıyor. Ailelerimize sesleniyorum. Gençlerimizle konuşun, onlarla ilgilenin ve onları spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve futbol sahalarına getirin. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için her zaman emrinizdeyiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında, "İnanıyorum ki bakanlığımız öncülüğünde bugünümüz dünden, yarınımız ise bugünümüzden daha güzel olacak." dedi.

Lansmanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise İstanbul Gençlik Oyunları'nda, bu yıl 4 farklı kategoride ve 34 branşta gerçekleştirilecek müsabakalara yaklaşık 200 bin gencin katılmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul Gençlik Oyunları’nda kayıtlar 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren yapılacak. Büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olacak oyunlar ise 9 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

ETİKETLER
Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sıradaki Haber
Tete'nin golü haftanın en iyisine aday gösterildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş sürüyor
16:12
Yunanistan'da işçi ve memurlar yeni çalışma yasası tasarısına tepki gösterdi
16:14
Bağcılar'da iş yeri yangını
16:07
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
16:07
İspanya meclisinde ortak diller artık her zaman kullanılacak
16:04
İngiliz hükümeti, daha fazla internet tabanlı TV kanalına düzenleme getirmeyi planlıyor
Deniz suyunun sıcaklığı balık miktar ve fiyatını olumsuz etkiliyor
Deniz suyunun sıcaklığı balık miktar ve fiyatını olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
Çalışma dünyasında yeni düzen: Gig ekonomi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ