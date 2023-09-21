Tete'nin golü haftanın en iyisine aday gösterildi

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini, Tete'nin aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.

Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne aday gösterildi #UCL pic.twitter.com/skWX9PFRbn — TRT Spor (@trtspor) September 21, 2023

Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın sona ermesiyle haftanın 11’i de belli oldu.

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete de haftanın kadrosunda kendine yer buldu. 23 yaşındaki futbolcu, Kopenhag karşısında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Ivan Provedel (Lazio)

Defans:Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg)

Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United)

Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg)