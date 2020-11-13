Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı.

Anadolu Efes, mücadeleye sakatlıkları bulunan Bryant Dunston ve Shane Larkin'den yoksun çıktı.

İlk periyotta skor üstünlüğü Yunan ekibinde olsa da, Anadolu Efes farkın açılmasına izin vermedi.

Panathinaikos 22-21 önde başladığı ikinci periyotta, oyundaki hakimiyetini korudu ve soyunma odasına 40-36 önde gitti.

İkinci yarıda sahada daha mücadeleci bir Anadolu Efes vardı. Boyalı alanı hem hücumda hem de savunmada daha etkili kullanan Lacivert Beyazlılar, son 10 dakikaya 59-54 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz Vasilije Micic'in katkılarıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardı.

Panathinaikos, farkı eritse de, Anadolu Efes son saniyeleri nefes kesen maçı 80-77 kazandı.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. İki maçı eksik Panathinaikos OPAP, 4. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

14 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup eden Anadolu Efes'te 33 sayıyla kariyer rekoruna imza atan Micic galibiyette başrol oynayan isim oldu.

Son 2 karşılaşmada Olympiakos ve Maccabi Tel Aviv'i mağlup eden Anadolu Efes galibiyet serisini de 3 maça çıkardı.