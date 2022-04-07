Grupta 2. hafta müsabakaları kapsamında Pazaryeri İlçe Stadı'nda karşılaşan iki takımın futbolcuları, "Kadına şiddet insanlık suçudur" pankartıyla sahaya çıktı.

Taraftarlar futbolcuların pankartına alkışlarla destek verdi. Futbolcular sahaya çıkarken statta görevli bir kadın tarafından "Kadına karşı şiddet cehalet ve suçtur" anonsu yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, şiddete yönelik farkındalık oluşturan her iki takım yönetici ve futbolcularına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bir kadın olarak futbolcuların şiddeti kınayan pankartla sahaya çıkmalarının kendisini çok gururlandırdığını belirtti.

"Her zaman dile getirdiğimiz gibi kadına şiddet hiçbir koşulda mazereti olmayan bir insan hakkı ihlalidir. Zira kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur. Herkesi başlattığımız bu anlamlı akıma destek vermeye davet ediyorum. Tüm sporcu kardeşlerime ve kulüp yöneticilerine böyle bir farkındalık için teşekkür ediyorum."

Bilecikspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona eren müsabakayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de izledi.