Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu
Fenerbahçe Kulübü, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu öncesi İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği oyuncu, kiralık olarak İstanbulspor ve Ukrayna ekiplerinden Zorya'nın formalarını giymişti.
Allahyar Sayyadmanesh, geçen sezonun ikinci yarısını da Hull City'de kiralık olarak geçirmişti.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 9, 2022
Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/ArDyD83gUs
Etiketler: Fenerbahçe Hull City Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Paul Pogba Juventus'a geri dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz