Paul Pogba'nın Juventus'a transferi resmiyet kazanıyor. Fransız yıldız, gelecek sezondan itibaren İtalyan ekibinin forması giyecek.

Manchester United ile sona eren sözleşmesini yenilemeyen Paul Pogba, eski takımına hayır diyemedi. Fransız yıldız, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya ulaştı.

Juventus, 29 yaşındaki oyuncunun Torino'ya geliş görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paris Saint-Germain ile de ismi anılan oyuncu, Fransız ekibinin Zinedine Zidane ile anlaşamaması üzerine bu kararı aldığı belirtildi.