Galatasaray'da, yeni sezon öncesi tempo artıyor. Sarı kırmızılıların, yeni sezonda sahaya yansıtacağı oyun planları da şekillenmeye başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampında taktik anlayışını oyuncularına aktarmaya çalışıyor. 48 yaşındaki teknik adam, antrenmanlarda futbolcularla sürekli iletişim halinde olmasıyla dikkat çekiyor.

Avusturya kampında günde çift antrenman yapan sarı kırmızılılar, geçiş hücumu çalışmalarına da yoğunlaşmış durumda. Okan Buruk, atağa çıkarken kaptırılan toplar konusunda oyuncularını uyarıyor.

Top kayıpları sonrası yoğun pres isteyen teknik ekip, takımın hızlı atağa çıkarmasını da istiyor. Okan Buruk, hücum pozisyonlarının çabuk sonlandırılmasından dolayı futbolcularını ikaz ediyor.

48 yaşındaki teknik adam, defanstan oyun kurarken kısa pasla hücuma çıkılması konusunda da takıma direktifler veriyor.Buruk ayrıca, rakip savunma az adamla yakalandığında, hücum oyuncularının şok baskıyla rakibi engellemesini de istedi.