Salgın nedeniyle 2022 yılına ertelenen Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlıyor. Açılış maçında ev sahibi Kamerun ile Burkina Faso kozlarını paylaşacak.

Turnuvadaki final müsabakası ise 6 Şubat Pazar günü oynanacak.

Organizasyonda, kariyerlerini Türkiye'de sürdüren 21 futbolcu mücadele edecek. Bu futbolcular, ülkelerinin turnuvadaki gidişatına göre Spor Toto Süper Lig'deki en az 3, en fazla 5 maçı kaçıracak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun yer almayacağı turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu boy gösterecek.

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi turnuvada ülkeleri için ter dökecek.

Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en fazla futbolcu gönderen takım ise 3 isimle Atakaş Hatayspor.

Ayrıca organizasyonda aşı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarlar statlara alınmayacak.