Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, COVID-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit ve UNICS Kazan kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebi kabul edildi.

Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan karşılaşmalarının oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.

Ligde 19. hafta müsabakaları da takımlardaki COVID-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.