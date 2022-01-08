Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde iki maç ertelendi
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan maçları, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, COVID-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit ve UNICS Kazan kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebi kabul edildi.
Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan karşılaşmalarının oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.
Ligde 19. hafta müsabakaları da takımlardaki COVID-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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