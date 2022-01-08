Kasımpaşa Hatayspor'u 3 golle geçti
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı Sarper Barış Saka yönetti.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Valentin Eysseric, 6. dakikada Umut Bozok ile 50. dakikada Michal Travnik ağlarla buluşturdu.
Hatayspor'un golünü 75. dakikada Onur Ergün kaydetti.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 18'e yükseltti.
Hatayspor ise ligde sekizinci yenilgisini alarak 32 puanda kaldı.
Sezonun ilk yarısında Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - Kasımpaşa ilk dakikada öne geçti. Sağdan Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric'in şutunda top filelere gitti. 1-0.
GOL - 6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Takım halinde presle kazanılan topta ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 2-0.
19. dakikada penaltı noktasının sağında Diouf'un indirdiği topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 35 Travnik), Ouannes, Umut Bozok
Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette, Bülent Cevahir, Kamara, Sackey, Saint-Louis, Lobzhanidze, Diouf, Muhammed Mert
Goller: Dk. 1 Eysseric, Dk. 6 Umut Bozok (Kasımpaşa)