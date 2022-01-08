Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Prof. Dr. Gazanfer Doğu ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy'un yanı sıra güreş camiasından çok sayıda isim katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, yaptığı konuşmada, "Bugün 61. kez andığımız babamın ölüm yıl dönümünde bu sefer ayrı bir heyecan duyuyorum. Önceki yıllar konuştuğumuz şey bu yıl gerçek oldu. 1948 Londra Olimpiyatları'ndan sonra babamım kendisine ödenen ödül parası ile aldığı ev, artık Yaşar Doğu Anı Evi ve Türk Güreş Müzesi olacak. İkinci güzel haberim ise çok kıymetli yazarımız Fatih Türkoğlu, Yaşar Doğu'nun hayatını roman olarak kaleme alacak." ifadelerini kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Yaşar Doğu'nun bir efsane olduğunu belirtti.

"Zor şartlarda Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu olmuş sembol bir isim. Hep veren bir insan olmuştur. Takdir edersiniz ki başarılı insanlar almayı seviyor ama başarılı ve iyi insanlar aldıklarından çok vermeyi bilenlerdir. Hocamız da bu anlamda hepimizin idolüdür. Biz söylüyoruz, güreş ve Türk sporu kendi değerleriyle yücelecektir. Kendi değerlerimize, ebediyete kavuşmuş büyüklerimize ve şu anda aramızda olanlara değer vermek, sahip çıkmak sorundayız. Çarşamba günü ben Amasya Hamamözü'ndeydim, rahmetli Hamit Kaplan hocamızın anma törenine katıldım. Çok da güzel oldu. Hocamızın aramızdan ayrılalı 46 yıl olmuş, 46 yıl sonra ilk defa bir Güreş Federasyonu Başkanı törene katılmış. Eksiklerimiz var, bu bir gerçek. Camiamız çok büyük, çok geniş, aramızdan ayrılan büyüklerimizin sayısı epey fazla. Yetişemeyebiliriz ama kesinlikle bu da bir mazeret değil. Biz değerlerimiz olduğu her yere yetişmeye çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Ömer Altunsoy da Yaşar Doğu'nun örnek kişiliğine işaret etti.

"Rahmetli Yaşar Doğu sadece güreşteki başarılarından dolayı değil hayatı, babalığı, örnek kişiliği ve ahlakıyla ortaya bir efsane çıkıyor. Hepimizin örnek aldığı ve alacağı bir kişi olarak hayatımızda yer alıyor. Biz buraya her sene gelip onu anıyoruz ama anmak yetmez onun yolunda ilerlemeliyiz. Güreş bizim lokomotif sporumuz. İnşallah hep öyle olacak ve daha da ileriye gidecek. Biz olimpiyatlarda aldığımız madalyaları hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Güreş çok daha iyi yerlerde olmalı, Türklerin mayasında güreş var."