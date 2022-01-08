Gaziantep FK çıkışını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti. Gaziantep Futbol Kulübü'nün çıkışı sürüyor.
Erol Bulut'un öğrencileri üst üste üçüncü lig galibiyetini Vavacars Fatih Karagümrük karşısında elde etti.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Furkan Soyalp, 18. dakikada Muhammet Demir ile 73. dakikada Joao Figueiredo filelerle buluşturdu.
VavaCars Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 50. dakikada Emre Mor kaydetti.
Ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkartan Erol Bulut'un öğrencileri, puanını 31'e yükseltti. Volkan Demirel yönetiminde 3 maç sonra yenilen Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 6. dakikada ev sahibi takım golü buldu. Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Figueiredo'nun ara pasıyla ceza yayının yakınında topla buluşan Furkan Soyalp, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı kalecinin sağına doğru aşırtarak filelere gönderdi. 1-0.
GOL - 18. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattaki Maxim, meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in şutunda top, kaleci Viviano'nun solundan ağlarla buluştu. 2-0.
38. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Tosça, kafayı vurdu. Top, kaleci Viviano'nun dokunuşunun ardına dışarı gitti.
45+3. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanttan gelen Caner Erkin'in ceza sahasına açtığı ortada Borini'nin vurduğu top, kale direği yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 50. dakikada konuk ekip Emre Mor ile golü buldu. Sağ kanattan ilerleyen Salibur'un meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Emre Mor'a gönderdi. Bu futbolcu topu filelerle buluşturdu. 2-1.
69. dakikada ceza sahasının sağından Biglina'nın direk kaleye kullandığı serbest vuruşu Günay Güvenç kornere çeldi.
GOL - 73. dakikada ev sahibi takım tekrar farkı 2'ye çıkardı. Sol kantta Adnan Uğur'dan topu kapan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı Figueiredo'yla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol köşesine yakın noktada çektiği şut ağlara gitti. 3-1.
90+7. dakikada Gaziantep FK'dan Messaoudi'nin sağ kanattan ceza saha içerisine attığı orta ile buluşan Borven'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mendly (Dk. 82 Sagal), Halil Pehlivan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Maxim (Dk. 88 Mizra Cihan), Merkel, Furkan Soyalp (Dk. 82 Messaoudi), Muhammet Demir (Dk. 71 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk. 88 Borven)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Derrick (Dk. 49 Salih Dursun), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 45 Bolkovec), Adnan Uğur, Biglia, Erhun Öztümer (Dk. 45 Emre Mor), Tunay Torun (Dk. 45 Karamoh), Salibur (Dk. 73 Pesic), Borini
Goller: Dk. 6 Furkan Soyalp, Dk. 18 Muhammet Demir, Dk. 73 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 50 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 10 Tunay Torun, Dk. 38 Caner Erkin, Dk. 86 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 50 Merkel (Gaziantep FK)
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