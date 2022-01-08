Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenan Koçak Abdullah Avcı'ya ziyaret etti
A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ziyaret etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı günün anısına Kenan Koçak ve ziyarette yer alan A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay’a Trabzonspor forması hediye etti.
Etiketler: Abdullah Avcı
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