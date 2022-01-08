Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ziyaret etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı günün anısına Kenan Koçak ve ziyarette yer alan A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay’a Trabzonspor forması hediye etti.