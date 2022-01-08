Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunuldu.
Bilet fiyatları, 1. kategori (VIP) 70 lira, 2. kategori (maraton) 50 lira, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 25 lira olarak belirlendi.
Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor’umuz ile Trabzonspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) January 8, 2022
Detaylar https://t.co/MDUunmOv4R pic.twitter.com/IQ5hz2HBlx
Etiketler: Sivasspor Trabzonspor
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