Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunuldu.

Bilet fiyatları, 1. kategori (VIP) 70 lira, 2. kategori (maraton) 50 lira, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 25 lira olarak belirlendi.