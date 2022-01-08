Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
TFF, 1 A Klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Bir A klasman hakemimizin dün yapılan rutin COVID-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır."
İzolasyon süreci başlayan hakemin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip ediliyor.
Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. pic.twitter.com/0BC4TsxJwb— TFF (@TFF_Org) January 8, 2022
Etiketler: Koronavirüs TFF
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