TFF, 1 A Klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bir A klasman hakemimizin dün yapılan rutin COVID-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır."

İzolasyon süreci başlayan hakemin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip ediliyor.