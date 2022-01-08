Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetti.

Alanyaspor'un golünü 14. dakikada Khouma Babacar atarken, Medipol Başakşehir'in golünü ise 45. dakikada Junior Caiçara kaydetti.

Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner 41. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Alanyaspor'da da Umut Güneş 55. dakikada direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Zorlu mücadele öncesi koronavirüs şoku yaşayan Alanyaspor, hanesine bir puan yazdırarak haftayı 29 puanla kapattı. Alanyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan Medipol Başakşehir ise haftayı 34 puanla kapattı.

Ligin ilk yarısında oynana mücadeleyi Alanyaspor deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası arka direğine ortaladı. Babacar'ın yükselerek kafayla vurduğu top filelerle buluştu. 1-0

34. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahasına ortaladı. Okaka'nın gelişine vurmak istediği topa rakip defans engel olmak istedi. Yükselen topa Mahmut Tekdemir'in gelişine sert şutu, üstten dışarı çıktı.

GOL İPTAL - 38. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, Okaka'nın ara pasıyla ceza sahası içinde buluştuğu topu filelere gönderdi. Gol sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Ömer Ali Şahiner, sarı kart gördü.

KIRMIZI KART - VAR uyarısının ardından Ömer Ali Şahiner'in gol öncesi Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilen golün ardından, Ömer Ali Şehiner ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GOL - 45. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yakaladı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topa Caiçara çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu:1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Berkay Özcan'ın son çizgiye gelerek yerden yaptığı ortada, Ndayishimiye meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Top rakip oyuncunun da müdahalesiyle üstten kornere çıktı.

KIRMIZI KART - 55. dakikada 'VAR' incelemesinin ardından hakem, orta alanda yaşanan pozisyonu kenara gelip monitörden izledi ve Alanyasporlu Umut Güneş'e, Deniz'e arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gösterdi.

57. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara topu ceza sahası içine ortaladı. Topa iyi yükselen Ndayishimiye'nin vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

71. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışına doğru uzaklaştırılan topu Efecan Karaca kontrol etti. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, top üstten auta çıktı.

77. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Juanfran'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasta Davidson'ın vuruşunda, top auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl (Dk. 80 Borja), Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+4 Çağan Kayra Erciyas), Novais (Dk. 62 Fer), Efecan Karaca, Davidson, Babacar (Dk. 63 Emre Akbaba)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 68 Chadli), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90 Lima), Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 68 Aleksic), Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Okaka (Dk. 84 Gulbrandsen)

Goller: Dk. 14 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Dk. 41 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 66 Emre Akbaba, Dk. 72 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)