Puslu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.01.2024 16:10

Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'de 20 puanla 13. sırada yer alıyor.


ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Sivasspor kupada sürprize izin vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Avrupa Parlamentosu Gazze'de şartlı "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu
16:45
Tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
16:41
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
16:38
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
16:30
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
16:23
Amasra ziyaretçi sayısını 3,5 kat artırdı
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
FOTO FOKUS
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ