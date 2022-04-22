Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

1974 yılında başlayan rekabette Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 34 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, Adana Demirspor 5, Trabzonspor 19 kez kazanırken, 10 maç ise berabere sonuçlandı.

Mavi-lacivertliler, galibiyetlerin 4'ünü kendi sahasında, 1 maçı da deplasmanda kazanırken, Bordo-mavililer deplasmanda 6 kendi sahasında 13 maç kazandı. Güney temsilcisi rakip filelere 26 gol atarken, Trabzonspor ise 66 gol kaydetti.

44 yıl önce yine 23 Nisan tarihinde Adana'da karşılaşan iki takımın maçında gol sesi çıkmadı. Adana temsilcisi en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla, Trabzonspor ise 7-0'lık skorla elde etti.

Adana Demirspor'un gol silahı Balotelli cezalı durumda. Gökhan, Assombalonga, Erhun, Muriç ve Tayyip de kart sınırında oynayacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Öte yandan maç biletlerine büyük ilgi var. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.