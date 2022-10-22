Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan tek değişiklik
[DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, tek değişikliğini yerli oyuncu tercihinde yaptı. Avcı, Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken forvette Gomez'in yanında Umut Bozok'u sahaya sürdü.
Bordo-mavili takımda kart cezalısı Yusuf Yazıcı ile sakatlıkları bulunan Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan, maç kadrosunda yer almadı.
Demir Grup Sivasspor'da ise geçen haftaki kadrodan sakatlanan Robin Yalçın'ın yerine Charilaos Charisis forma giydi.
Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta geniş boşluklar olduğu gözlendi.
Az sayıda Demir Grup Sivasspor taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verdi.
Etiketler: Abdullah Avcı Trabzonspor Sivasspor Süper Lig
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